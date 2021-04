Isole Covid-free, il sindaco di Lampedusa: “L’idea è nata più di un mese fa, a quest’ora dovremmo essere già tutti vaccinati”

Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Per quanto riguarda l’ipotesi isole Covid-free, Martello ha affermato: “Bonaccini è contrario? Ho sentito parlare di equità. La prima cosa da salvaguardare, nel rispetto dell’equità, è la salute dei cittadini che vivono nelle isole minori. Noi siamo distanti dalla Sicilia, non abbiamo una struttura ospedaliera che possa fronteggiare l’emergenza covid, 8 cittadini per un problema respiratorio sono stati trasportati in elicottero in altre città. Quando si parla di equità, allora noi dovremmo essere uguali alla città di Bologna o di Roma. Vogliamo mettere in sicurezza per prima cosa la popolazione di Lampedusa e Linosa, il problema del covid è diventato un incubo perché se succede qualcosa immediatamente bisogna attivare elicotteri, camera di contenimento per il trasporto. Se a qualcuno prende un infarto e aspettiamo l’elicottero il paziente nel frattempo può anche morire. Certo che bisogna far ripartire il turismo perché se tu non aiuti economicamente un’isola come la nostra e non fai ripartire il turismo si verifica il collasso completo dell’intera comunità. L’idea di far diventare Lampedusa isola covid free è nata più di un mese fa, a quest’ora dovremmo essere già tutti vaccinati. C’è stato prima un problema di maltempo e la protezione civile non è potuta venire ad allestire le palestre come centri vaccinali, poi c’è stato il caso Astrazeneca, poi le dimissioni dell’assessore alla sanità. Attualmente abbiamo 850 persone vaccinate, mentre a Linosa 150, mancherebbero 4500 vaccini per completare la vaccinazione, stiamo parlando di numeri irrisori. Ho scritto al generale Figliuolo, al premier Draghi e al presidente della Regione per dire che l’esigenza di mettere in sicurezza la popolazione di Lampedusa e Linosa prima dell’economia è un problema di salute pubblica. Se non c’è la certezza che l’isola diventa covid free la programmazione turistica non può essere fatta all’ultimo minuto. Prima di impegnare i soldi per opzionare un volo charter ho bisogno di sapere se saremo o no covid free. Chi si muove ha bisogno di un certificato sanitario, se si pensa di fare i tamponi a tutti coloro che arrivano non c’è una struttura adatta per farlo”.

Sugli sbarchi dei migranti, Martello ha spiegato: “La situazione è tranquilla, gli ultimi sbarcati li abbiamo caricati sulla nave quarantena. Il meccanismo dell’accoglienza sta funzionando bene. Dire che i migranti portino il covid è speculazione politica. Non c’è nessun contatto tra la popolazione e i migranti che sbarcano, i quali vengono portati nell’hotspot, gli viene fatto il tampone, gli viene fatta la procedura di riconoscimento e poi vengono portati sulla nave quarantena. Ogni qualvolta si precisano queste cose immediatamente arrivano le minacce di morte. Proprio stamattina sono andato a presentare querela per le minacce che ho ricevuto”.