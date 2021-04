“Disastro terribile” in Israele: gravissimo incidente a una festa religiosa con 100mila persone, almeno 44 morti e 150 feriti [FOTO]

Sono almeno 44 le persone che hanno perso la vita e 150 i feriti a causa di una calca creatasi durante l’evento religioso di Lag BaOmer al Monte Meron, in Israele. Tra le vittime ci sono anche bambini.

Riferendosi alle conseguenze di quello che era stato il primo grande evento autorizzato dall’emergenza Coronavirus, con la partecipazione di 100mila persone (dati della polizia), il primo ministro israeliano ha parlato di un “disastro terribile“.

Sono in corso le operazioni per identificare le vittime.

Secondo fonti di polizia citate da Haaretz, la ressa è avvenuta dopo che alcune persone sono scivolate sui gradini di una tribuna, provocando così la caduta di altre persone. “È successo tutto in una frazione di secondo, le persone sono cadute, calpestandosi a vicenda. È stato un disastro“, ha riferito un testimone.