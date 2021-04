Spazio: la Cina ha lanciato il primo modulo della sua Stazione orbitante

La Cina ha lanciato il primo dei tre moduli della sua Stazione Spaziale, un progetto ambizioso per il gigante asiatico che consentirà al Paese di avere astronauti in orbita in modo permanente.

Il modulo “Tianhe-1“, “Armonia celeste”, è decollato dal centro di Wenchang, sull’isola tropicale di Hainan: è il primo step per l’assemblaggio della nuova stazione spaziale “Tiangong-3“, un laboratorio orbitante da 110 metri cubi abitabili.