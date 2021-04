Previsioni Meteo Maggio 2021: Anticiclone debole, frequenti ondate di maltempo

Eccoci a un nuovo aggiornamento sulla possibile tendenza di massima per il mese di maggio 2021. Anche sulla base delle ultime previsioni meteo disponibili per il lungo termine, non si intravede una fase primaverile schietta, intendendo per essa un’altra pressione prevalente sul nostro bacino e sull’Italia, in grado di portare belle giornate soleggiate e tempo stabile persistente. Le simulazioni matematiche continuano a proporre, per buona parte del mese, una defaillance barica sull’Europa centro-settentrionale e in affondo fino al Mediterraneo centrale, con perno depressionario principale sui settori baltici-scandinavi. Insomma, per gran parte d’Italia potrebbero presentarsi ricorrenti situazioni per instabilità, di più di tipo convettivo pomeridiano, per circolazione di aria più fresca in quota abbastanza frequente e occasioni per temporali, soprattutto nelle ore diurne, diffusi su buona parte del territorio.

Con buona probabilità, però, in un flusso di correnti instabili abbastanza attivo dai settori nord-occidentali, potrebbero inserirsi, talora, anche impulsi più significativi, con fasi all’insegna di una instabilità più persistente e magari anche con attività ciclonica sui nostri mari. La circolazione barica media che potrebbe riguardare buona parte del paese, soprattutto per la seconda decade e anche per parte della terza, potrebbe essere del tipo quella indicata nell’immagine in evidenza, con palese interferenza instabile nord-atlantica verso i settori centrali del nostro bacino. Con più probabilità, secondo le previsioni meteo, nella prima settimana del mese potrebbero aversi fasi più asciutte e anche più calde, in particolare sulle regioni meridionali, già più instabile, invece, su quelle settentrionali e localmente centrali. Dunque, fatta eccezione per una maggiore incidenza anticiclonica a inizio mese, l’evoluzione successiva potrebbe vedere una sostanziale latitanza delle alte pressioni subtropicali con il tempo primaverile che stenterebbe a ingranare e, anzi, che potrebbe essere messo in crisi per buona parte del mese. Naturalmente, le previsioni meteo lasciano certamente spazi per alcune giornate asciutte e ampiamente soleggiate, questo senz’altro, tuttavia, la tendenza prevalente comporterebbe infiltrazioni instabili nordatlantiche abbastanza ricorrenti, con piogge nella media del periodo e, anzi, con diverse fasi anche un po’ sopra media, soprattutto sulle Alpi e sui settori appenninici centrali. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo per il mese di maggio, apportando periodici aggiornamenti