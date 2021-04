Previsioni meteo, dieci giorni di tempo stabile e caldo su diverse regioni

Uno degli aspetti senz’altro da rilevare in riferimento all’evoluzione sul medio-lungo periodo, è l’oramai sempre più probabile persistenza anticiclonica su diverse regioni italiane. Le previsioni meteo, infatti, oltre a computare azioni instabili ricorrenti, a tratti anche perturbate all’indirizzo soprattutto del Nord, ma spesso anche di buona parte del Centro Italia, confermano una ostinata azione di un anticiclone nordafricano sul Centro Sud Mediterraneo, ma efficacemente presente anche su tutto il Sud Italia. L’anticiclone verrebbe alimentato in continuazione da una moderata onda instabile nordeuropea in affondo verso la Penisola Iberica e con poca mobilità, sicché lungo l’ascendente depressionaria largo, confluirebbe in continuazione aria asciutta nord-africana, mossa dall’attività ciclonica iberica, in direzione proprio del Sud Italia e dell’Est Mediterraneo. Per di più, sui settori europei centro-settentrionali, stazionerebbe il fulcro principale dell’azione perturbata a carattere anche relativamente freddo, per cui l’alta pressione subtropicale avrebbe poche vie di fuga verso Nord.

Ne conseguirebbe, secondo le ultime previsioni meteo, una persistente stazionarietà del flusso stabilizzante sul Mediterraneo centro-orientale e sulle nostre regioni del Sud. Su queste aree, il tempo potrebbe rimanere asciutto per i prossimi 10 giorni, salvo magari qualche transito di nubi irregolari ogni tanto, ma senza conseguenze degne di nota, e soprattutto potrebbe fare più caldo della norma. Secondo le simulazioni attuali, i valori termici potrebbero mediamente porsi sulle regioni meridionali da +3/+5°C fino a +7/+8°C sopra media, localmente anche +10°C in Sicilia, con surplus più importante tra Calabria e appunto la nostra isola. I valori massimi in pianura, secondo le previsioni meteo, potrebbero diffusamente portarsi sui +25/27°C, ma punte anche verso i +30° o persino sui +31°C o oltre in qualche fase, soprattutto sul finire del mese in corso, tra Est Sicilia e Sud Calabria. Insomma, prospettive di tempo caldo primaverile sul Sud Italia, con probabile assenza di precipitazioni fino al 3/4 maggio. La redazione di Meteoweb continuerà a monitorare l’evoluzione nel medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.