Previsioni meteo per il ponte del 1 maggio: onda calda, fino a 32°C al Centro Sud. Rischio di pioggia al Nord

La nuova settimana sarà caratterizzato da una svolta sotto l’aspetto termico con temperature che aumenteranno ovunque entro il weekend del primo maggio. Le previsioni meteo computano un aumento progressivo più vistoso al Centro Sud nel corso della settimana, pochi cambiamenti al Nord, ma poi, sul finire del mese e per inizio maggio, le temperature più calde interesseranno anche le regioni settentrionali. Tuttavia, sarà proprio nel primo weekend di maggio che l’alta pressione nordafricana, già influente nel corso della settimana sul Sud Italia, raggiungerà la sua massima performance, spingendosi ancora più verso Nord e, soprattutto, pompando ulteriore aria calda nord-africana verso le nostre regioni. Le previsioni meteo ultime computano proprio nel ponte del 1 maggio l’arrivo sull’Italia di isoterme piuttosto infuocate per il periodo, con valori a 1.500 m circa fino a +16 + 18°C diffusi sulle regioni meridionali, ma anche +20° sulla Sicilia. Isoterme alla medesima quota fino a +16/+18°C anche verso il Centro proprio per la festività di sabato 1 maggio.

Se questi valori saranno confermati nei giorni prossimi (qualche variazione sarà sempre possibile a una settimana circa), sull’Italia centro meridionale potrà avere luogo una fase tipicamente estiva con temperature massime che potranno toccare anche i +30° su alcune pianure meridionali, ma anche oltre su Sud Calabria e Sicilia, magari fino a +31/+32°C. L’ esasperazione calda coinciderà anche con la settimana in cui l’Italia vivrà una prima fase con riduzione delle restrizioni, dopo un lungo periodo di chiusura totale, per cui il fine settimana prossimo, quello del 1 maggio, si presterà ad hoc per godersi il primo tepore quasi estivo, almeno su 3/4 di paese, magari anche trasferendosi verso località marittime. Vi è da dire, però, che non ovunque il tempo sarà stabile, benché quasi ovunque più caldo. Stando alle previsioni meteo, infatti, le regioni settentrionali continueranno a rimanere sotto il tiro di un flusso instabile atlantico che viaggerà sulla sommità anticiclonica. Esso continuerà ad arrecare nubi e qualche pioggia per venerdì 30, magari più fiacche nella mattinata di sabato 1 maggio ma, nel pomeriggio-sera del 1 maggio, è atteso un sensibile peggioramento con piogge e temporali su buona parte del Nord. Nel corso di domenica 2, i fenomeni dovrebbero trasferirsi via via verso i settori centro-orientali da Nord, con miglioramento al Nordovest. Possibile qualche fenomeno anche sul Nord Appennino. Insomma, mentre il Centro-Sud potrà vivere un assaggio di estate nel weekend del 1 maggio, il Nord continuerà a fare i conti con un tempo più capriccioso. Vedremo via via nel corso dei prossimi giorni se magari l’anticiclone potrà avere una maggiore ingerenza, favorendo meno instabilità anche al Nord. Maggiori dettagli sul medio-lungo periodo nei nostri quotidiani aggiornamenti.