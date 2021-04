Le previsioni meteo per il weekend: ultime piogge residue al Sud, sole pieno e clima sempre più mite altrove

Si attarderanno ancora per oggi ultime influenze instabili legate a un’azione instabile settentrionale che , negli ultimi giorni, ha interessato parte del territorio italiano. Le previsioni meteo computano ancora per la giornata odierna, più nubi e qualche breve rovescio sparso sulle estreme aree meridionali, segnatamente tra il Sud della Puglia, la Calabria e localmente la Sicilia orientale. Si tratta, però, di fenomeni residui, in seno a una circolazione instabile che va progressivamente allontanandosi verso Sudest. Sul resto del paese, si è già affermata un’ampia area anticiclonica, seppure non particolarmente strutturata, tuttavia in grado di apportare sole prevalente e via via anche più caldo.

Previsioni meteo per sabato 24 aprile 2021

Andando più nel dettaglio delle previsioni meteo per questo fine settimana, per oggi, sabato 24, il sole praticamente dominerà su tutto il Centro Nord e sulla Sardegna, ampiamente soleggiato anche sulla Campania, salvo residue nubi sulle aree meridionali e orientali, parziale nuvolosità, invece, ancora sull’Abruzzo, sul Molise e sul Nord della Puglia, ma anche qui con sole sempre più dominante. Una nuvolosità decisamente più intensa, invece, è presente sulla Puglia centro-meridionale, sulla Lucania, sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, anche con locali addensamenti e ancora piogge o rovesci, in particolare sul Sud della Puglia, sul Leccese, fenomeni ancora più intensi localmente sullo Ionio settentrionale in mare, soprattutto tra le coste del Salento orientale e quelle del Crotonese settentrionale. Attesi rovesci sparsi in giornata anche sui rilievi interni calabresi, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale, occasionalmente sui rilievi settentrionali. A parte questa instabilità via via residua, il tempo continuerà a essere soleggiato e stabile sul resto del paese.

Previsioni meteo per domenica 25 aprile 2021

Per la giornata di domani, domenica 25 aprile, anniversario della liberazione d’Italia dal regime fascista, l’Italia in qualche modo si libererà simbolicamente anche dalla fase instabile e fredda persistente, con tempo mediamente stabile e soprattutto via via più caldo. In termini di stato del cielo, a dire il vero, le previsioni meteo non computano una serenità prevalente, anzi, è atteso un progressivo aumento di nubi irregolari in giornata soprattutto sulle regioni settentrionali e localmente centrali, ma si tratterà di nubi a carattere sparso, sola occasionalmente con qualche addensamento sui rilievi alpini e prealpini, magari anche con qualche isolato rovescio su quegli estremi orientali. Nel complesso, tuttavia, il tempo sarà buono, primaverile e stabile salvo, appunto, un po’ di nubi irregolari qua e là, meno al Sud, e generalmente ancora più caldo. Le temperature, infatti, lieviteranno di circa 2/4°C nel corso di questo fine settimana con punte massime che potranno attestarsi mediamente sulle aree pianeggianti tra i +18 e i +22/+23°C, punte di +24°C nella giornata odierna e fino anche a +25°C in quella di domani. Insomma un clima decisamente più primaverile e stabile ovunque, anche se stabilità magari non molto duratura, poiché per inizio settimana prossima le previsioni meteo computano un nuovo peggioramento al Centro Nord. Ma per tutti i dettagli sul tempo nei prossimi giorni, rimandiamo ai nostri quotidiani aggiornamenti sul medio-lungo termine.