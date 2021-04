Previsioni Meteo Maggio 2021: iniziale illusione d’estate, ma poi tornano spifferi freschi e instabilità

Eccoci a una nuova proiezione del tempo per il mese di maggio 2021. In quella precedente, di alcuni giorni fa, avevamo posto in rilievo, secondo i dati di allora, la possibilità di una circolazione a prevalente componente occidentale, perlomeno per la prima parte, e anche instabile per diversi settori italiani. Le ultime previsioni meteo ultime, in riferimento al possibile andamento di massima della circolazione nel prossimo mese, in realtà stanno apportando modifiche per alcuni versi anche significative. In linea di massima, la prima decade del mese potrebbe, in effetti, essere caratterizzata da una circolazione più occidentale che, tuttavia, sarebbe solo per metà instabile su parte del nostro territorio, per l’altra metà si rivelerebbe piuttosto asciutta, quindi all’insegna di una componente anticiclonica e anche piuttosto mite. Più nel dettaglio, sarebbero attese correnti occidentali un po’ più umide sui settori settentrionali, dove potrebbero essere presenti nubi più diffuse e anche piogge sparse, localmente rovesci potrebbero raggiungere anche le regioni centrali, soprattutto quelle tirreniche e appenniniche.

Sulle aree meridionali, la componente anticiclonica asciutta avrebbe la meglio con tempo mediamente più stabile e caldo sopra la norma, almeno per buona parte della prima settimana di maggio. In riferimento alle temperature, per la prima settimana del mese si avrebbero valori un po’ sopra la norma anche sulle regioni centrali, nella media su quelle settentrionali. Poi, negli ultimi giorni della prima decade, la circolazione potrebbe prendere una piega leggermente più settentrionale con valori più verso la media un po’ ovunque, anche se l’instabilità rimarrebbe ancora piuttosto fiacca e più ricorrente sui settori alpini e appenninici. Dagli ultimi dati modellistici, emergono previsioni meteo, per il prosieguo del mese, all’insegna di nuove possibili configurazioni bariche di tipo più meridiano, ossia con anticicloni defilati a Ovest e influenze instabili via via più fresche settentrionali verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Secondo questo prospetto ultimo, le possibilità per tempo primaverile tipico della stagione, andrebbero riducendosi, a favore di possibili azioni temporalesche ricorrenti in un contesto termico nella norma o per diverse fasi anche sotto. Magari prospettive di qualche promontorio anticiclonico nuovamente più pronunciato solo verso l’ultima parte del mese. Ma sono, naturalmente, questi esaminate, linee generali di massima sulla possibile evoluzione per il mese di maggio che andranno vagliate periodicamente nei nostri consueti aggiornamenti sul medio lungo periodo.