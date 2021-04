Previsioni Meteo: molte nubi e qualche pioggia al Nord, sole e caldo in aumento al Sud

E’ in atto, sull’Italia, quanto previsto nei giorni scorsi, ossia una duplice azione barica, con conseguente diverse tipologie di tempo sui vari settori. Secondo le previsioni meteo, l’inizio settimana sarebbe stato caratterizzato da una ripresa del flusso instabile atlantico verso le regioni settentrionali e in parte centrali e così di fatto sta accadendo, con nubi e già rovesci su diverse aree del Nord e anche su Toscana, Umbria, verso Marche. Questi medesimi settori saranno interessati per tutto il giorno da nubi irregolari e piogge sparse, più intense e ricorrenti sulla Liguria, sul Golfo ligure, sull’Appennino, al Nordovest e sui settori alpini e prealpini in giornata.

Più a Sud, dalla Lazio, Abruzzo Molise, poi sui settori meridionali peninsulari e su buona parte delle isole maggiori, la circolazione, invece, è abbastanza differente, caratterizzata dall’influenza, per ora ancora marginale, di un’alta pressione nordafricana, con previsioni meteo di tempo generalmente più asciutto, ampiamente soleggiato e soprattutto più caldo. A dire il vero, ci sono anche qui aree interessate da una maggiore nuvolosità, come la Sardegna meridionale, dove sono presenti nubi irregolari, anche locali addensamenti e qualche debole piovasco sparso; verso sera è computato un aumento di nubi anche verso il Sud, con qualche locale addensamento e occasionali piovaschi sui settori interni campani, tra Lucania e Puglia, occasionalmente sul Nordest della Sicilia, ma si tratterà di fenomeni deboli e occasionali. Sui settori meridionali e insulari, infatti, ma no solo, anche su quelle centrali, specie del medio Adriatico, il tempo asciutto sarà prevalente e le temperature saranno generalmente più calde, con punte nelle massime che potranno spingersi anche verso i +26 e +27°C, in particolare sulla Sardegna, mediamente tra +22 e +24°C sul resto dei settori. Previsioni meteo per temperature in calo al Nord, con valori massimi che potrebbero non andare oltre i +20/+21°C.