Previsioni Meteo, sabato 24 Aprile ultime piogge al Sud. Sole e caldo in aumento al Centro/Nord

Sarà un Sabato di maltempo residuo al Sud, soprattutto al mattino con piogge sparse su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nord/orientale dove già in questa notte sono in corso precipitazioni persistenti. Il maltempo si affievolirà nel pomeriggio/sera, quando avremo schiarite via via sempre più ampie anche nell’estremità meridionale d’Italia.

Su tutto il Centro/Nord, invece, splenderà il sole per tutto il giorno con temperature in ulteriore aumento rispetto ai giorni scorsi. In pianura Padana le massime arriveranno a +25°C, ma anche in Toscana sarà una giornata molto mite fino a +24°C. Temperature molto piacevoli, oltre i +21/+22°C, anche tra Umbria e Lazio.

