Dai ghiacciai un flusso inarrestabile e potenzialmente disastroso: le valanghe di ghiaccio sono più comuni di quanto si pensi

Si tende a pensare che i ghiacciai montani si muovano lentamente e che il loro graduale passaggio lungo il fianco di una montagna sia visibile solo attraverso una lunga serie di immagini satellitari o anni di foto time-lapse. Tuttavia, una nuova ricerca mostra che il flusso del ghiacciaio può essere molto più teatrale, variando da circa 10 metri al giorno a velocità più simili a quelle delle valanghe, con ovvie potenziali conseguenze disastrose per coloro che vivono al di sotto.

I ghiacciai sono generalmente fiumi di ghiaccio a flusso lento, che sotto la forza di gravità trasportano la neve che si è trasformata in ghiaccio in cima alla montagna in posizioni più in basso nella valle, un processo graduale di bilanciamento del loro incremento di massa nella regione superiore con la perdita di massa a minore altitudine. Questo processo richiede solitamente molti decenni: poiché questo è influenzato dal clima, gli scienziati utilizzano i cambiamenti nella velocità del flusso del ghiacciaio come indicatore del cambiamento climatico.

Per alcuni ghiacciai in tutto il mondo questo flusso graduale può accelerare, tanto che avanzano di diversi chilometri in pochi mesi o anni, un processo chiamato “glacier surging“. Dopo un’ondata di questo tipo, il ghiacciaio di solito rimane fermo e il ghiaccio spostato si scioglie nel corso di alcuni decenni.

Sebbene le ondate possano bloccare i fiumi e creare laghi che possono esondare all’improvviso, questi eventi spesso non rappresentano alcun pericolo, poiché per loro stessa natura tendono a verificarsi in regioni remote e scarsamente popolate: ciò significa che questi eventi sono spesso noti solo grazie ai dati e alle immagini dei satelliti.

Da diversi anni ormai, gli scienziati sanno che un ghiacciaio può anche staccarsi dalla roccia di montagna e finire a valle a velocità fino a 300 km/h come una valanga fluida di ghiaccio.

Tuttavia, un articolo pubblicato recentemente su The Cryosphere descrive come gli scienziati che lavorano nel team Climate Change Initiative Glaciers dell’ESA abbiano scoperto, insieme a diversi colleghi, che questi distacchi di ghiacciai si sono verificati molto più spesso di quanto ritenuto. Ancora più sorprendentemente, ciò sta accadendo ai ghiacciai che riposano su letti relativamente piatti.

Andreas Kääb, dell’Università di Oslo, ha spiegato: “Siamo a conoscenza di colate detritiche provenienti da ghiacciai che si staccano ad altitudini elevate da diversi decenni, tuttavia, fino a tempi relativamente recenti, siamo rimasti estremamente sorpresi di scoprire che anche i ghiacciai poggiati su letti più piatti possono staccarsi nel complesso. Questi eventi vengono riportati solo raramente. In effetti, sono venuti alla luce solo nel 2002 dopo che un enorme pezzo del ghiacciaio Kolka, che si trova in una valle in leggera pendenza al confine russo-georgiano, si è staccato ed è sceso giù per la valle a circa 80 metri al secondo, trasportando circa 130 milioni di metri cubi di ghiaccio e roccia che hanno ucciso più di 100 persone. Utilizzando i dati satellitari, abbiamo ora scoperto che tali eventi sono più comuni di quanto avremmo mai potuto immaginare e questa potrebbe essere una conseguenza di un clima che cambia“.

Il team di scienziati ha utilizzato i dati di diversi satelliti tra cui le missioni Copernicus Sentinel-1 e Sentinel-2 e la missione Landsat degli Stati Uniti, nonché modelli di elevazione digitale per documentare e analizzare eventi già noti, ma anche per identificare distacchi di ghiacciai finora non registrati. Hanno studiato 20 distacchi di ghiacciai che si sono verificati in 10 diverse regioni, dall’Alaska alle Ande e dal Caucaso al Tibet.

Frank Paul, dell’Università di Zurigo, ha dichiarato: “Abbiamo analizzato la tempistica degli eventi, calcolato i volumi, le distanze di run-out, gli intervalli di elevazione, le condizioni del permafrost nonché i possibili fattori che innescano queste valanghe di ghiacciaio. Sebbene abbiamo trovato alcune caratteristiche comuni, ci sono diverse circostanze che potrebbero aver portato a questi eventi. Tuttavia, abbiamo concluso che, almeno per alcuni eventi, la colpa potrebbe essere degli effetti di un clima più caldo, come lo scongelamento del permafrost e l’infiltrazione di acqua di disgelo“.

Andreas Kääb ha aggiunto: “La conclusione è che il distacco dei ghiacciai che poggiano su un substrato roccioso piatto è più comune di quanto pensassimo. L’attuale era di frequenti dati ottici e radar ad alta risoluzione, non da ultimo da Sentinel-2 e Sentinel-1, ha portato un cambiamento radicale nella rilevazione e nella comprensione di questi eventi dopo che si sono verificati. Sebbene siamo ancora lontani dall’avere uno strumento prognostico per rilevare possibili eventi prima che si verifichino, grazie ai dati satellitari e a questa nuova comprensione, potremmo essere in grado di rilevare i segnali precursori in tempo utile per salvare vite umane“.