Libia: via libera Cdm a convenzione per stop doppie imposte

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014. La Convenzione riguarda i residenti di entrambi gli Stati contraenti, relativamente ad alcune imposte dirette e a quelle gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche e/o giuridiche e costituisce un quadro giuridico utile alle imprese italiane operanti in Libia, in particolare grazie alla definizione del concetto di ‘stabile organizzazione”. Lo si apprende dalla nota diramata in serata sul Consiglio dei ministri di questo pomeriggio.