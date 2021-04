Libri: Palamara, ‘un secondo capitolo de ‘Il Sistema’? Nulla è precluso’

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Dagli scaffali delle librerie al palcoscenico e per il futuro. ‘Il Sistema’, il libro nel quale il magistrato Luca Palamara, che è attualmente rimosso dall’incarico e che ha impugnato la decisione, intervistato dal direttore de ‘Il Giornale’ Alessandro Sallusti ha raccontato ‘un sistema che per anni ha inciso sul mondo della magistratura e di conseguenza sulle dinamiche politiche e sociali del Paese”, diventa ora uno spettacolo teatrale. E per il futuro, spiega lo stesso Palamara all’AdnKronos, ‘nessuna ipotesi può essere preclusa. Il libro può essere considerato anche l’inizio di un racconto”.

Continua così ‘la vita’ di un saggio che dalla sua uscita, lo scorso 26 gennaio, è ancora in vetta alla classifica (nell’ultimo mese si è classificato quinto) ed ha venduto ben 260.000 copie. ‘Per ora ‘ dice Palamara ‘ è importante vedere come gli spunti di riflessioni elaborati con Sallusti possano essere oggetto di discussione. Ci sembrava doveroso raccontare ai magistrati e ai cittadini la mia storia anche perché c’era molta voglia di conoscere”. Quanto poi alla possibilità di un seguito editoriale, Palamara sottolinea: ‘Penso più al presente che al futuro, non c’è nessuna preclusione per sviluppare altre idee. Questo può essere considerato anche l’inizio di un racconto. Nessuna ipotesi può essere esclusa”.