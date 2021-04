Meteo Liguria, torna la caligo sulla costa: il sole scompare dalle spiagge, visibilità a zero in mare [FOTO]

Torna la caligo sulla costa ligure. Dalle ore 13, improvvisamente la visibilita’ e’ scesa a zero in mare da Lavagna fino alle Cinque Terre per l’arrivo di una densa nube di caligo sospinta da un leggero vento da scirocco. Parte del levante ligure si è così ritrovata sotto la nebbia, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Le prime avvisaglie sono state lanciate dai pescherecci dediti alla pesca a strascico che si sono trovati con visibilita’ zero proprio in una giornata con la presenza di numerose imbarcazioni da diporto in navigazione o dediti alla pesca.

Oggi il fenomeno ha fatto abbassare la temperatura di parecchi gradi: con il sole c’erano +20°C, che sono scesi a +10-13°C con l’arrivo della nebbia. Sulle spiagge, tra i turisti che prendevano il sole o azzardavano qualche bagno, lo stupore e’ stato grande.

La caligo è una sorta di nebbia dovuta alla escursione termica e si era manifestata già alcune settimane fa lungo vasti tratti della costa ligure, compresa quella di Genova. Al momento non si registrano chiamate di soccorso alla Circomare di S.Margherita Ligure.