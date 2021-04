Lombardia: Magoni: ‘al via ‘demo’, bando da 800mila euro a sostegno della creatività’

Milano, 28 apr.(Adnkronos) – è stato pubblicato sul burl il bando ‘Demo-iniziative ed eventi di design e moda’. La misura, approvata dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dall’assessore al turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, intende sostenere progetti in grado di valorizzare il sistema creativo lombardo del design e della moda come fattore di attrattività del territorio.

Due le finestre temporali previste per la presentazione delle domande: la prima si aprirà alle ore 10 del 5 maggio 2021 e terminerà alle ore 12 del 12 agosto 2021. Potranno essere presentati progetti relativi ad iniziative ed eventi da svolgersi tra il 3 agosto 2021 e il 10 novembre 2021. La seconda finestra aprirà alle ore 10 del 17 maggio 2021 e chiuderà alle ore 12 del 2 agosto 2022. Le proposte progettuali dovranno tenersi tra l’11 novembre 2021 e il 31 ottobre 2022.

“In un momento particolarmente difficile – dice Lara Magoni -, Regione Lombardia dimostra concretamente di sostenere settori vitali per l’economia territoriale e nazionale come la moda e il design. Il mio impegno è rivolto a valorizzare il talento e la vena creativa dei nostri giovani professionisti, che grazie al loro ‘genio’ esportano il ‘Made in Lombardia’ nel mondo. Sono convinta -prosegue- che il ‘saper fare artigiano’ insieme all’inventiva e voglia di emergere dei nostri designer, sapranno diventare volani positivi per la rinascita e il riposizionamento internazionale della nostra regione”. L’obiettivo è “ambizioso, ma necessario” e “dobbiamo lavorare tutti insieme, sinergicamente”.