Lombardia: nasce Alleanza della cooperazione, presidente Massimo Minelli

Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Dall’unione di Agci, Confcooperative e Legacoop, insieme con 3600 imprese associate, nasce Alleanza della cooperazione lombarda, la più grande rappresentanza regionale del mondo cooperativo che riunisce le tre principali associazioni del comparto. A guidarla Massimo Minelli, presidente di Confcooperative Lombardia, affiancato da Attilio Dadda e Cinzia Sirtoli, presidenti rispettivamente di Legacoop Lombardia e Agci Lombardia, che assumeranno il ruolo di copresidenti.

Oltre tremilaseicento le imprese rappresentate, il 90% di quelle aderenti a una sigla in Lombardia, seconda regione italiana per presenza cooperativa. Si tratta, spiega Minelli, di dare vita a “un nuovo percorso, un fronte unito tra le tre principali organizzazioni cooperative lombarde: Confcooperative, Legacoop e Agci”. è “un passaggio che segna sì un profondo cambiamento, ma è una grande opportunità per le nostre imprese forti da oggi di una solida rappresentanza che registra 3.633 cooperative, un volume d’affari che sfiora i 16 miliardi di euro e conta 1,6 milioni di soci e 143 mila occupati”.

Questo progetto, prosegue il neopresidente, “da diversi anni ci impegna in battaglie comuni e oggi segna un nuovo punto di partenza”. Una “risposta alla crisi che impone non solo alle nostre aziende di rinnovarsi, ma che richiama anche le associazioni ad un’azione radicale e coraggiosa di cambiamento”. è, inoltre, “un invito alle istituzioni con cui Alleanza della cooperazione lombarda si relazionerà, perché il vero cambiamento può attuarsi solo attraverso un’azione corale e condivisa di tipo ‘glocale'”.