M5S: Casaleggio, ‘mio padre per nuovo umanesimo’

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Uno dei temi è l’uomo, l’uomo al centro, un nuovo umanesimo che sia al centro delle aziende. Lui pensava, per esempio, a un umanesimo ‘Olivettiano’ con la persona al centro dell’azienda, non con il dipendente o la risorsa umana. Un umanesimo tecnologico che ponga l’uomo non al servizio della tecnologia, ma la tecnologia al servizio dell’uomo, anche immaginando quale futuro noi vogliamo costruire”. Così Davide Casaleggio, presidente e fondatore dell’Associazione Rousseau, a Stasera Italia in onda questa sera alle ore 20.30 su Retequattro e condotto da Barbara Palombelli.