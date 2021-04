M5S: Movimento, ‘Rousseau non più neutrale, avviata procedura nuova piattaforma’

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “La democrazia diretta, la partecipazione, il coinvolgimento degli iscritti nelle decisioni non dipendono dal singolo strumento utilizzato ma dalla volontà del Movimento 5 Stelle di affidarsi alla democrazia diretta avvalendosi prioritariamente di strumenti digitali. Questa volontà rimane invariata, il nostro cuore pulsante è la democrazia diretta, qualunque sia lo strumento utilizzato. Le scelte dell’associazione Rousseau dell’ultimo anno evidenziano la volontà di quest’ultima di svolgere una parte attiva e diretta nell’attività politica. Questa volontà è incompatibile con una gestione ‘neutrale” degli strumenti che devono servire ad attuare la democrazia diretta nel Movimento”. Così si legge in un post pubblicato sul profilo ufficiale Facebook del M5S dopo l’addio di Rousseau.

“Il Movimento 5 Stelle – si legge ancora – nell’ambito del nuovo progetto politico in corso di definizione, ha pertanto avviato tutte le procedure necessarie per dotarsi degli strumenti digitali necessari ad assicurare la partecipazione degli iscritti al Movimento 5 Stelle ai processi decisionali”.