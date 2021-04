Maltempo Abruzzo, neve fino a 1.100-1.200 metri: fiocchi anche a Roccaraso e Pescasseroli [VIDEO]

Siamo al 19 aprile, ma non sembra affatto primavera, visto che ci ritroviamo ancora la neve sull’Appennino centro-meridionale. La quota neve sui rilievi dell‘Abruzzo è scesa fino a 1.100-1.200 metri. Fiocchi sono caduti anche a Roccaraso e Pescasseroli, in provincia dell’Aquila, come dimostrano le immagini dei video in fondo all’articolo.

Fa freddo sulla regione per questo periodo dell’anno. Alle 19:30, si registravano: -3°C sul Monte Blockhaus, 0°C a Roccaraso, +5°C all’Aquila, Avezzano.

