Maltempo: Allerta Meteo in Emilia Romagna, criticità gialla per rovesci in Appennino emiliano

Allerta gialla per criticita’ idrogeologica in Emilia Romagna valida per la giornata di domani, domenica 11 aprile, nelle zone dell’appennino del Piacentino e del Parmense. Attese precipitazioni moderate e persistenti sull’Appennino emiliano con rovesci intensi concentrati sulla zona del crinale. Dopo una temporanea attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio, nuove precipitazioni interesseranno i rilievi centro-occidentali dalla serata. Segnalati anche venti forti sui rilievi centro orientali con raffiche nella prima parte della giornata.