Maltempo, in Alto Adige è tornato l’inverno: la quota neve è scesa fino a 600 metri [FOTO]

Nuovo colpo di coda dell’inverno in Alto Adige: nelle scorse ore la quota neve è scesa anche fino a 600 metri, in particolare in Alta Val Pusteria, in Alta Val d’Isarco e in Val Passiria.

Sulle Dolomiti sono caduti tra i 20 e i 40 cm di neve fresca. Le temperature sono in calo, in particolare nelle località di montagna: ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera in Val Ridanna sono stati registrati -20°C.

Chiuso passo Gardena, chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo, Pennes e Stalle.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: