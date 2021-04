Maltempo, ciclone tra Tunisia e Malta: si intensifica la tempesta di vento in Sicilia, allarme mareggiate

Imperversa il maltempo in Sicilia per un Ciclone Afro/Mediterraneo che proprio in queste ore si sta spostando dalla Tunisia verso il Canale di Sicilia. Nelle prossime ore lambirà il settore meridionale dell’isola di Malta, avvicinandosi moltissimo alla Sicilia e determinando una forte intensificazione dei venti nel Sud/Est dell’isola, oltre che nel mar Jonio.

Stamattina le raffiche più forti provenienti da Est – Nord/Est hanno raggiunto 93km/h a Pantelleria, 74km/h a Lampedusa, 70km/h a Donnalucata, 63km/h a Vittoria e Sigonella, 61km/h a Fontanarossa e Trappeto. Attenzione, nel pomeriggio, ai venti impetuosi nel ragusano e alle forti mareggiate di catanese e siracusano. Anche nella Calabria jonica meridionale avremo forti venti di Nord/Est, soprattutto a Capo Spartivento (Palizzi, Reggio Calabria).

Intanto nelle ultime ore ha piovuto copiosamente sulla Sicilia, soprattutto orientale: tra ieri e oggi sono caduti 66mm di pioggia a Linguaglossa, 30mm ad Augusta, 26mm a Fiumedinisi e Aidone, 25mm ad Antillo, 23mm a Riposto, 21mm a Pedara, 18mm a Licata, 16mm a Catania, 14mm a Modica, Nicosia ed Agira, 13mm a Cesarò, 12mm ad Agrigento.

Anche il clima è particolarmente rigido: Palermo e Catania oggi non superano i +15°C, come in una giornata pienamente invernale.

