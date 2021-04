Maltempo Emilia Romagna, intense grandinate tra Ravennate e Forlivese [FOTO e VIDEO]

Giornata di maltempo al Centro-Sud, con piogge e temporali che hanno colpito anche l’Emilia Romagna. In particolare, tra le province di Ravenna e Forlì, si sono verificate forti grandinate che hanno inferto un altro duro colpo all’agricoltura, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo, in cui si può vedere la forte grandinata che ha colpito Forlimpopoli (Forlì-Cesena).

