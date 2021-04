Il maltempo flagella il Sud degli Stati Uniti: tornado arriva dal mare e si abbatte su Panama City Beach [VIDEO]

Una forte ondata di maltempo ha colpito il Sud degli Stati Uniti lo scorso fine settimana, provocando la morte di una persona in Louisiana, abbattendo alberi e linee elettriche in Mississippi, generando intense grandinate su una città costiera dell’Alabama e danneggiando edifici nel Florida Panhandle.

Confermato il decesso di un uomo, provocato da un tornado, a Palmetto, in Louisiana: Jose Antonio Higareda, 27 anni, è stato ucciso quando il vortice si è abbattuto sulla sua casa. Sette persone ferite sono state trasportate in ospedale e almeno otto case sono state distrutte o gravemente danneggiate, inclusa una sollevata dalle fondamenta e abbattuta quasi intatta lungo una strada. Cinque delle case erano case mobili.

In Mississippi, un possibile tornado ha abbattuto linee elettriche e alberi nella contea di Rankin, ma non sono stati riportati feriti. A Panama City Beach, Florida, una casa e un minimarket sono stati rasi al suolo da un possibile tornado, hanno spiegato i funzionari della città sui social. La città si trova nella contea di Bay, che è stata pesantemente danneggiata dall’uragano Michael nel 2018.