Maltempo, freddo e neve al Centro Italia: -6°C a Roccaraso e Avezzano imbiancata. Fiocchi fino in collina in Ciociaria [FOTO e VIDEO]

L’Abruzzo fa i conti con il freddo e la neve portati dalla discesa di aria polare sull’Italia. In questo momento, si registrano -6°C a Roccaraso, -1°C ad Avezzano, 0°C a L’Aquila, +2°C a Chieti, Pezzetaglie, +5°C a Pescara, Tortoreto.

La neve sta imbiancando Avezzano e deboli rovesci nevosi sono in atto anche sul versante adriatico della regione. Nella gallery scorrevole in alto, le foto della neve che sta scendendo sulle località dell’Abruzzo. L’instabilità andrà attenuandosi nelle prossime ore.

A seguito di un brusco calo termico, la neve è arrivata anche sulle montagne della Ciociaria, in provincia di Frosinone (vedi video in fondo all’articolo). Nonostante la primavera inoltrata, le temperature si sono mantenute oggi rigide tanto che le precipitazioni sono state di carattere nevoso già a poche centinaia di metri d’altitudine. Imbiancati i centri montani più noti della provincia di Frosinone, come Campo Staffi e Campo Catino, ma fiocchi sono arrivati anche a quote collinari come Alatri e Ferentino, mentre una abbondante nevicata ha imbiancato anche Montecassino e la celebre abbazia Benedettina. Al momento non sembrano esserci disagi alla circolazione stradale.

