Maltempo, il fronte polare raggiunge anche Slovenia e Croazia: neve fin sulle coste [FOTO]

L’ondata di freddo artico che si sta diffondendo in Europa ha raggiunto anche l’Italia, con freddo e neve che hanno fatto ritorno sulle regioni di Nord-Est. Anche le vicine Slovenia e Croazia sono ripiombate in inverno, con temperature basse e neve che sta raggiungendo anche le coste.

La maggior parte della Slovenia è colpita da precipitazioni, che al mattino hanno iniziato a trasformarsi in neve. Inizialmente, la neve ha coperto principalmente la parte orientale del Paese e le parti più alte della Gorenjska, ma la pioggia si sta lentamente trasformando in neve anche in altre parti del Paese. Al mattino, nevicava già in Stiria e Carinzia, ma nevica anche nella regione della Primorska e lungo la costa, una vera rarità ad aprile.

Nella regione di Ribniško, il manto nevoso è già spesso circa 10 centimetri, e a metà pomeriggio potrebbero caderne altrettanti. 21cm di neve fresca sono già caduti a Zgornja Kapla a Podvelka, 16cm sul Pohorje e 12cm a Šmartno, vicino a Slovenj Gradec. Nel nord-ovest della Slovenia, nell’Alta Valle della Sava, le precipitazioni sono minori: caduti circa 5cm di neve.

La neve sta provocando anche problemi sulle strade, con i mezzi che scivolano sul manto stradale (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Allerta arancione

A causa delle nevicate, oggi è stata emessa un’allerta meteo arancione per la Slovenia sudoccidentale e, a causa delle basse temperature, per domani, mercoledì 7 aprile, è stata emessa un’allerta arancione per tutte le aree della Slovenia tranne il nord-est. Per giovedì 8 aprile, allerta meteo arancione a causa delle basse temperature per l’intero Paese.

Nevica anche in Croazia

Il fronte freddo ha raggiunto anche la Croazia. Durante la giornata, nevicherà all’interno, nelle zone più alte possono cadere fino a 30cm di neve. Neve e freddo hanno interessato anche la capitale Zagabria dalle prime ore del mattino, causando problemi al traffico a causa delle strade scivolose. La forte bora sta creando problemi nel traffico autostradale e marittimo in Dalmazia.

Le temperature sono scese rispetto a quelle della settimana scorsa in media di 15°C. Tra le temperature minime più rilevanti registrate oggi in Croazia, segnaliamo: -1°C a Parg, Bilogora, Križevci, 0°C a Zagabria, Sisak.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: