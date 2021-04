Maltempo: fulmine positivo caduto questa sera a Genova Quarto

Un fulmine positivo è caduto stasera a Genova Quarto, in particolare sulla zona boschiva sopra Quarto Alta, scatenando un incendio. A causarlo è stato il temporale che ha interessato la città di Genova poco prima delle 19 sulle alture della città, a Levante.

Il vasto incendio sta tenendo impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Il rogo è scoppiato sopra l’autostrada A12 Genova Livorno. Difficile l’intervento, in quanto per raggiungere l’incendio distante circa 400 metri dalla strada, è stato necessario stendere un elevato numero di tubazioni. C’è preoccupazione per alcune persone che vivono in alcune baracche in via dei Ciclamini. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine e molti volontari anti incendio della Protezione Civile.