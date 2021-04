Maltempo Lazio, venti di libeccio sferzano il litorale romano: mareggiata in atto

Come da previsioni meteo, venti di libeccio stanno sferzando il litorale romano, provocando una mareggiata tra Ostia, Fiumicino, Focene, Fregene ed ancora più a nord. Al momento, le raffiche più forti registrate sono di 43km/h a Civitavecchia e 37km/h a Fiumicino.

Al momento – come riferiscono balneari di Fregene – la mareggiata “è contenuta, con libeccio pieno e con un paio di metri d’onda e non sta procurando problemi: vediamo nelle prossime ore”. Le numerose precedenti, ed in diversi casi, forti mareggiate autunnali ed invernali avevano infatti acuito il problema erosivo ed anche alimentato il trasporto di grandi quantità di rifiuti, tronchi e detriti sulla costa. L’amministrazione comunale di Fiumicino, peraltro, proprio per domani ha annunciato il via alle operazioni di bonifica dai rifiuti e poi vagliatura delle spiagge sui suoi 24 chilometri di costa.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: