Maltempo, in Liguria allerta arancione: precipitazioni concentrate sul Levante, raffiche fino 60-80 km/h sui rilievi dello Spezzino

Giunto sulla Liguria il fronte vero e proprio della perturbazione, accompagnato anche da temporali, con venti forti settentrionali a ponente, meridionali a levante.

Nel corso della notte la regione è stata interessata dalla fase prefrontale di una perturbazione con rovesci sparsi in rapido spostamento lungo la direttrice Sudovest-Nordest. Nelle scorse ore i fenomeni si sono concentrati sul Levante con intensità orarie fino moderate (Carro 21,6 mm/1 h ore 02:00, San Colombano Certenoli 11 mm/1h ore 03:00, Sesta Godano 14 mm/1h ore 03:00, Maissana 10.8 mm/1h ore 04:00, Casarza Ligure 14.4 mm/1h ore 04:00, Varese Ligure 11 mm/1 h ore 04:30).

I livelli dei principali corsi d’acqua sono generalmente stabili, precisa Arpal in un aggiornamento della situazione meteo. Modesti innalzamenti hanno iniziato a prodursi, a seguito di alcuni brevi rovesci localmente più intensi, nelle parti di testata del Vara (dall’idrometro di La Macchia a scendere fino – al momento – a Borghetto Vara, e della parte toscana del Magra dove il livello ha raggiunto e talvolta superato il valore della scorsa notte. In ogni caso si tratta di portate di morbida ampiamente contenute in alveo.

Arpal ha registrato raffiche di vento da Sud, Sud-Est fino 60-80 km/h sui rilievi dello Spezzino (Casoni di Suvero-Zignago 83 km/h ore 02:20).

In vigore l’allerta meteo arancione su Tigullio e Spezzino, valida fino alle 15 di oggi. Allerta gialla, invece, sulla costa del settore centrale comprese le città di Genova e Savona.

Scuole chiuse a Carasco, con esclusione del nido, e in tutte le valli Fontanabuona e Graveglia, anche a Lavagna, a Sestri Levante e negli altri Comuni della Val Petronio. Nello spezzino, scuole chiuse a Bolano, Follo, Calice, Beverino e Sesta Godano, Arcola e Vezzano Ligure. Scuole aperte a Chiavari con l’eccezione dei plessi prossimi al torrente Rupinaro.

