Maltempo Liguria, la neve sorprende Genova: inaspettati fiocchi fin sul mare [FOTO e VIDEO]

Dopo una mattinata che si era aperta all’insegna del sole, un brusco calo delle temperature e un aumento del vento hanno accompagnato, poco prima delle 13, i primi fiocchi di neve su Genova. Al momento, a Genova ci sono +6-7°C, dopo aver toccato punte di +10°C intorno alle 12.

Ad essere interessati dal fenomeno non solo i quartieri collinari, ma anche il centro città (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Diverse segnalazioni di nevischio, che si è rapidamente mischiato ad una pioggia sottile, sono arrivate per esempio dalla zona della Valbisagno, o dal centro di Genova. In quell’area il fenomeno è durato circa un quarto d’ora, mentre nelle zone più interne è proseguito.

Si tratta di un raro fenomeno atmosferico per la costa ligure, ancora di più ad aprile. Non si segnalano particolari disagi al traffico.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: