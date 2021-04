Maltempo Lombardia, torna la neve in Valtellina e Valchiavenna: crollo delle temperature, fitta nevicata a Livigno [FOTO e VIDEO]

Dopo un anticipo di temperature quasi estive di alcuni giorni fa, oggi in Valtellina e Valchiavenna il colpo di coda dell’inverno ha riportato neve, camini fumanti, stufe accese e caloriferi ancora funzionanti sull’intero territorio provinciale. Crollo delle temperature di parecchi gradi, pioggia battente sul fondovalle e fitte nevicate hanno imbiancato Livigno, Madesimo e le montagne al di sopra dei 1300-1500 metri, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

Tra le temperature minime più rilevanti di oggi, 12 aprile, segnaliamo: -6°C a Livigno, -5°C a Santa Caterina Valfurva, -4°C a Madesimo, Trivigno di Tirano, -3°C a Oga, -1°C a Valdisotto, Ponte in Valtellina, 0°C a Ponte di Legno.

