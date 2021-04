Maltempo Lombardia, torna l’inverno in Valtellina e Valchiavenna: neve a bassa quota, alcuni passi alpini chiusi [FOTO]

Un’altra ondata di maltempo porta neve a bassa quota in Valtellina e Valchiavenna quando siamo esattamente a metà aprile. Il limite delle nevicate si e’ abbassato di parecchio nelle ultime ore: se le nevicate piu’ abbondanti si sono verificate in localita’ turistiche di montagna come Livigno, Madesimo e Valfurva, anche paesi come Tresivio, Postalesio, Castione, a soli 500 metri di quota, sulle alpi Retiche, sono stati investiti da precipitazioni nevose (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Crollo delle temperature ovunque, riscaldamenti e stufe a legna accesi nelle case. Tra le temperature minime più rilevanti registrate oggi, segnaliamo: -8°C a Livigno, -5°C a Madesimo, -4°C a Oga, -3°C a Valdisotto, Ponte in Valtellina, -2°C a Bormio, -1°C a Sondalo.

In provincia di Sondrio, mezzi spazzaneve e spargisale in azione come in pieno inverno e diversi passi alpini chiusi per neve o transitabili unicamente con catene montate. Problemi per gli agricoltori, in particolare per i frutticoltori che temono una forte perdita nel raccolto di mele per il gelo.

La neve è tornata abbondante anche in Piemonte e anche le Dolomiti Bellunesi si sono risvegliate in inverno.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: