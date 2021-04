Maltempo Piemonte, gelate notturne e vento fino a 151km/h al Gran Paradiso: -27°C sul Monte Rosa

L’aria fredda associata a una saccatura di origine polare ha fatto precipitare le temperature oggi sul Piemonte, sferzato, soprattutto nella parte orientale, da forti raffiche di vento. Folate a oltre 60km/h nel Biellese, Vercellese, Novarese e Alessandrino, mentre al Gran Paradiso la stazione Arpa ha registrato una raffica a 151,2km/h.

Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco di Vercelli, impegnati nella messa in sicurezza di pali pericolanti, tegole e tettoie divelte dal forte vento. In via Pisa, registrata la caduta di porzioni di intonaco dalla facciata di un palazzo che hanno danneggiato le vetture sottostanti. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Temperature molto rigide in montagna nella regione: -15,4°C al Passo del Moro (Macugnaga, VCO), -18°C a Ceresole Reale (Torino), -14,8°C a Formazza (VCO), -12,2°C sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere (Torino), -10,9°C a Entracque (Cuneo), -26,9°C sul Monte Rosa. Nel centro di Torino la minima oggi è stata di +6,7 gradi, sul lago di Mergozzo, nel VCO, +5,4°C.

Per un paio di notti sono previste gelate notturne anche in pianura, con minime a -2°C nell’Astigiano, -1°C nel Cuneese e Vercellese, -12°C a quota 2.000 metri.