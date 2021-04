Maltempo Piemonte: lo spettacolo di Sestriere ricoperta da 30-35cm di neve [FOTO e VIDEO]

L’ondata di maltempo che dal weekend sta investendo il Nord Italia con tanta pioggia e neve sulle montagne ha riportato un’atmosfera natalizia a Sestriere, località piemontese a poco più di 2.000 metri di quota. Come dimostrano le bellissime immagini della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo, stamattina Sestriere registrava tra i 30 e i 35cm di neve. La temperatura minima registrata oggi è stata di -5°C.

Tra le temperature minime registrate oggi nelle principali località del Piemonte, segnaliamo: +7°C a Cuneo, Biella, +8°C a Torino, Vercelli, +9°C ad Alessandria, Asti.

