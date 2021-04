Maltempo, forti piogge al Nord: più colpita la Liguria, già 141mm a Chiavari [DATI]

Come da previsioni meteo, forti piogge stanno colpendo il Nord, in particolar modo la regione con gli accumuli pluviometrici più alti è la Liguria. Interessate maggiormente dal maltempo le province di Genova e La Spezia.

A partire dalla mezzanotte fino alle ore 9:35, i pluviometri della regione registravano i seguenti accumuli: 141mm a Chiavari, 123mm a Rapallo, 121mm a Riccò del Golfo, 103mm a Buto, 98mm a Genova, 97mm a Lavagna, Zoagli, 87mm a Bragalla, 80mm a Graveglia, 76mm a Pian dei Preti, 72mm a Belpiano.

Segnaliamo anche 58mm a Belforte e 41mm a Campotizzoro, in Toscana, e fino a 36mm nelle zone di confine tra Piemonte e Lombardia.

Continuerà a piovere per tutta la mattinata in Liguria, con gli accumuli più ingenti sempre nel Levante. Forti piogge colpiranno anche l’Alta Toscana, con punte di 100-150mm entro la mezzanotte. Piogge anche sul resto del Nord, ma con accumuli minori, sui 50-75mm in Friuli Venezia Giulia entro la mezzanotte.

