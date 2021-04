Maltempo, pioggia e neve oggi in Veneto: crollo delle temperature e Dolomiti imbiancate [FOTO]

Freddo e maltempo oggi in Veneto: piove ovunque sul territorio regionale, anche con fenomeni intensi in pianura, e una spruzzata di neve di pochi cm sulle Dolomiti.

L’Agenzia regionale per l’ambiente Arpav segnala un drastico crollo delle temperature tanto che le minime in montagna si stanno avviando verso lo zero, e scenderanno ulteriormente nei prossimi due giorni. Nella notte la colonnina di mercurio è scesa fino a +9°C a Verona, +8°C a Padova, Treviso e Vicenza, +7°C a Venezia.

L’irruzione di aria fredda, convogliata sul Veneto da una depressione con centro sull’Europa settentrionale, porta tratti di instabilità, con modeste precipitazioni sparse, rinforzo dei venti e soprattutto un brusco calo termico nella giornata di oggi, quando anche le temperature massime risulteranno ben inferiori alla media del periodo, ha spiegato Arpav nell’ultimo bollettino meteo.

