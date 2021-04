Maltempo, quasi 200mm di pioggia in Toscana: grandine, allagamenti e frane a Lucca, le strade diventano torrenti d’acqua [VIDEO]

L’ondata di maltempo che dal weekend ha investito il Centro-Nord ha scaricato ingenti quantità di pioggia. Se nella giornata di ieri la regione più colpita è stata la Liguria, oggi è la Toscana a registrare gli accumuli di pioggia più elevati, in particolare nel settore settentrionale della regione.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi, aggiornati alle ore 20:30, segnaliamo: 183mm a Stazzema, 171mm a Minucciano, 132mm a Vagli Sotto, 122mm a Fabbriche di Vergemoli, 112mm a Castiglione di Garfagnana, 102mm ad Abetone Cutigliano, 99mm a Verghetto, 93mm a Comano, Pracchia, 89mm a Pescia, 86mm a Borgo a Mozzano, 79mm a Fivizzano, Equi Terme. Accumuli sui 50mm ed oltre sono diffusi in tutta la Toscana centro-settentrionale.

Una forte grandinata seguita da forti temporali si e’ abbattuta nel pomeriggio sulla Lucchesia e sulle colline, provocando frane ed allagamenti (vedi video in fondo all’articolo). In centro storico a Lucca, l’acqua e la grandine hanno trasformato alcune vie in corsi d’acqua. I tombini e le fogne non riuscivano a ricevere la pioggia e la grandine altrettanto copiosa ha trasformato la strada in un fiume schiumoso che per circa mezz’ora ha inondato le strade. Nel comune di Villa Basilica si sono verificati smottamenti, che richiedono lavori immediati per ripristinare la viabilita’. Frana sulla provinciale 55 in localita’ Pracando, dove ha ceduto la carreggiata. Un’altra frana ha interrotto la strada 445 Lodovica, a Valdottavo di Borgo a Mozzano. Il traffico e’ stato deviato su viabilita’ alternative. In Garfagnana invece e’ interrotta per un’altra frana la strada che collega Monteperpoli a Monte Altissimo, nel comune di Molazzana.