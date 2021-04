Maltempo Puglia, forti grandinate tra Barese e Brindisino: coltivazioni in ginocchio dopo le gelate [VIDEO]

Un fronte temporalesco ha raggiunto Barese e Brindisino nel pomeriggio, portando grandinate che hanno colpito diverse località, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

Come se già non bastassero le gelate, anche la grandine danneggia le produzioni agricole della regione. Si stima un danno fino al 70% sulle produzioni di ciliegie, mandorli, albicocchi, vigneti in provincia di Bari, tra Castellana Grotte, Turi, Putignano e Noci, secondo Coldiretti Puglia. “Persi per il momento 2 frutti su 3 in provincia di Bari con il 2021 che si sta profilando un anno da dimenticare per la frutticoltura pugliese, dove alla grave crisi di liquidità delle aziende agricole causata dall’emergenza Covid – rileva Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia – si aggiungono i danni delle improvvise e letali ondate di maltempo che con grandinate, bombe d’acqua, gelate al loro passaggio restituiscono campi allagati, smottamenti e raccolti gravemente compromessi”.

“Gli agricoltori cercano di difendersi con le reti di copertura, con le coltivazioni in serra, i falò e la vaporizzazione dell’acqua contro le gelate, e con la manutenzione di terreni e canali e serre, ma spesso la furia del maltempo è così violenta da rendere inutili le protezioni, distruggere frutta e ortaggi e gonfiare d’acqua i terreni provocando pericolosi smottamenti. Dopo un anno di lavoro gli agricoltori vedono in pochi attimi azzerato il raccolto, mentre il granaio d’Italia sta ritardando la trebbiatura del grano perché le piogge ad intermittenza non consentono di iniziare le operazioni di raccolta“, afferma Muraglia.

È allarme anche per le mandorle pugliesi a causa della grandinata e delle gelate tardive dell’8 e 9 aprile scorsi che secondo le ultime stime porteranno ad un calo dell’80% della produzione.

