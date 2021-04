Maltempo Puglia, piogge in Salento: 47mm a Cerfignano, si allaga la questura di Lecce

Il maltempo che oggi ha colpito il Centro-Sud non ha risparmiato neanche la Puglia. In particolare, la zona più colpita è stata quella del Salento, dove fin dal mattino si sono abbattute violente grandinate che hanno ricoperto le strade di bianco e causato danni alle coltivazioni.

Anche Lecce è stata colpita dalla grandine e in città un fulmine ha fatto incendiare una palma. Ma se questo non bastasse, tra gli effetti del maltempo bisogna annoverare anche gli allagamenti alla Questura di Lecce. Sulla città oggi sono caduti 29mm di pioggia, sufficienti ad allagare gli uffici, le scale e i corridoi della Questura. L’acqua piovana è entrata nell’edificio in grande quantità tramite lesioni nel tetto, più volte segnalate nel corso degli anni e “mai riparate”, spiega all’AGI Salvatore Annesi, responsabile provinciale del sindacato Uil Polizia.

I poliziotti, come rimarca la stessa sigla sindacale, “hanno dovuto affrontare l’ennesima situazione di grave disagio, mentre i lavori di ristrutturazione, attesi da anni, non vengono eseguiti”. L’edificio è di proprietà della Provincia di Lecce “che negli anni scorsi ha finanziato il restyling del bagno presidenziale della prefettura spendendo oltre 70mila euro, dimenticandosi, però, delle condizioni in cui versano gli uffici della polizia“.

Tra i dati pluviometrici più significativi di oggi in Puglia, segnaliamo: 47mm a Cerfignano, 29mm a Lecce, 24mm a Salice Salentino, 14mm a Francavilla Fontana.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: