Maltempo Puglia, temporali e forti grandinate in Salento: imbiancata Francavilla Fontana, danni nei campi [FOTO e VIDEO]

Continua l’instabilità sull’Italia e nonostante siamo già a primavera inoltrata, sulla Penisola non mancano temporali e grandinate. Come quelle che hanno colpito il Salento in mattinata, in particolare fra le province di Taranto e Lecce.

Tra le località più colpite, ci sono Francavilla Fontana, dove la grandine ha lasciato uno strato bianco al suolo, Lecce, Taurisano e Avetrana, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. Nonostante i chicchi siano stati di piccole dimensioni, si è trattato di fenomeni molto intensi, che in alcuni casi hanno provocato danni alle coltivazioni.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: