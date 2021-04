Maltempo Sardegna: grandine e neve sopra i 1000 metri, Fonni imbiancata [VIDEO]

Freddo, grandine e neve in questa domenica di aprile nel Nuorese, in particolare sopra i 1000 metri.

A Fonni sul Bruncuspina la colonnina di mercurio segna -1°C e le precipitazioni nevose sono state abbondanti durante la giornata. Il nevischio ha fatto la sua comparsa anche a Desulo, e in alcuni casi fino agli 800 metri.

“La Sardegna è stata raggiunta da un minimo depressionario che ha favorito numerose cellule temporalesche su tutta l’isola e che tra i 1000 e i 1200 metri ha favorito nevicate,” hanno spiegato gli esperti dell’ufficio meteorologico dell’Aeronautica Militare presso la base di Decimomannu.

