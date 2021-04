Nevicata insolita sulle cime del Gennargentu questa mattina: imbiancate le vette di Separadorgiu e Bruncuspina a 1500 metri di altezza.

Le temperature in montagna stamattina erano vicino allo zero e dovrebbero abbassarsi ancora, per scendere a sotto lo zero nella giornata di domani. Attese anche ulteriori nevicate nelle prossime ore anche a 1200 metri.

Nel resto dell’isola si registra pioggia e calo termico.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: