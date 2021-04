Maltempo Sardegna, la neve nella seconda metà di aprile è un evento rarissimo: cime imbiancate sul Gennargentu e nell’Ogliastra [FOTO]

Siamo nella seconda metà di aprile ma al momento la primavera latita, dopo una partenza sprint. Dopo due giorni di freddo, la neve è tornata anche in Sardegna e averla in questo periodo dell’anno non è un fenomeno di certo comune.

Fiocchi di neve sono tornati ad imbiancare il Gennargentu (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Ma la “dama bianca” non è tornata solo nella punta più alta della Sardegna, ma anche i territori dell’Ogliastra, come Villagrande. La neve è arrivata sul Bruncu Spina e a Su Separadorgiu, nel territorio di Fonni, ma anche a Su Filariu, a Desulo.

Oggi sono state registrate le seguenti temperature minime in Sardegna: -4°C a Fonni Massiloi, -1°C a Villanova Strisaili, Belvi-Agro, Bruncu Spina, Su Filariu, 0°C a Separadorgiu.

