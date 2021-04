Maltempo Sicilia, forte vento nel Ragusano: alberi e pali della luce divelti, cade l’orologio dal palazzo comunale a Comiso

Forti venti hanno sferzato oggi la Sicilia a causa di un Ciclone Afro/Mediterraneo che si sta spostando dalla Tunisia verso il Canale di Sicilia. Tra le raffiche più forti registrate oggi, venerdì 16 aprile, sull’isola, segnaliamo: 93km/h a Pantelleria, 74km/h a Lampedusa, 70km/h a Donnalucata, 68km/h a Campogrande, 63km/h a Vittoria e Sigonella, 61km/h a Fontanarossa e Trappeto, 55km/h a Palermo, Mirabella Imbaccari, 53km/h a Sortino, 41km/h a Gela.

A causa del forte vento nel Ragusano, i Vigili del Fuoco di Ragusa e i rispettivi distaccamenti di Modica, Vittoria e Santa Croce, sono stati impegnati per circa 50 interventi tra alberi, insegne pubblicitarie, pali dell’illuminazione pubblica divelti. Nel primo pomeriggio, sulla ss514, un container trasportato da un autocarro si e’ staccato dai propri ancoraggi sul cassone ribaltandosi su di un fianco. I vigili del fuoco con l’utilizzo di un’autogru’, nonostante il forte vento rendeva difficoltose le operazioni, hanno provveduto a rimettere sull’autocarro il container. Il traffico ha subito dei rallentamenti.

Alle ore 18 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco di Vittoria è intervenuta in Piazza Fonte Diana a Comiso per la caduta dell’orologio del palazzo comunale. I vigili, con l’ausilio dell’autoscala, hanno rimosso le parti pericolanti dell’orologio in imminente pericolo di caduta.

