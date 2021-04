Maltempo Sicilia: pioggia e freddo oggi a Palermo e provincia, disagi per una fitta grandinata

Come da previsioni meteo, l’azione instabile nordeuropea isolatasi in quota sul Centro Sud Europa già da diversi giorni, si concentra sui settori centrali del nostro bacino e a ridosso dell’Italia.

Oggi colpo di coda invernale nel bel mezzo della primavera in Sicilia: a Palermo nelle scorse ore sono stati protagonisti pioggia, grandine e un improvviso abbassamento delle temperature.

Una fitta grandinata ha creato qualche breve disagio alla circolazione stradale nel capoluogo siciliano.

La perturbazione ha colpito anche Trabia, Termini Imerese e Campofelice di Roccella.

