Maltempo Sicilia, tornado nel Catanese: un grosso vortice appare ad Adrano [FOTO e VIDEO]

Sta per concludersi una domenica di maltempo in Sicilia. Dopo le forti grandinate segnalate nel Palermitano, che hanno creato qualche disagio alla circolazione stradale nel capoluogo siciliano, un tornado è apparso nel Catanese, per la precisione ad Adrano.

Le immagini della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo, mostrano il grande vortice all’orizzonte. Fortunatamente non ha toccato terra (tecnicamente in questo caso si chiama “funnel”), quindi non sono stati registrati danni. Grande stupore e paura tra gli abitanti che hanno pubblicato sui social le immagini del vortice.