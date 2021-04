Maltempo e temperature in calo in Friuli: nevica sul Carso, a Trieste bora a 50 km/h

Il Friuli Venezia Giulia questa mattina si è svegliato con cielo ovunque coperto, piogge temporalesche e neve anche a basse quote e in pianura mentre le temperature sono in rapido calo, sui +1°C/3°C nei capoluoghi, sotto zero in montagna.

A Trieste soffia la bora a 50 km/h con forti raffiche che nelle prossime ore dovrebbero superare i 100 km/h.

Sul Carso triestino e in particolare nelle zone di Opicina, Padriciano e Trebiciano sta nevicando abbondantemente.

La Protezione civile ieri aveva diramato un’allerta meteo codice giallo e che dovrebbe durare sino al pomeriggio per poi gradualmente migliorare.

