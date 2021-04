Maltempo, violenta tempesta di grandine in Arabia Saudita: il deserto si trasforma in una distesa di bianco [FOTO e VIDEO]

Il deserto dell’Arabia Saudita si è ricoperto di bianco nelle scorse ore. Le immagini della gallery scorrevole in alto e dei video in fondo all’articolo sono spettacolari: il color oro della sabbia ha lasciato il posto ad una distesa di bianco. Si potrebbe pensare che si tratti di neve, visti gli accumuli di diversi centimetri. In realtà, l’area è stata colpita da una forte tempesta di grandine, con rovesci di forte pioggia e temporali. Molti corsi d’acqua sono poi esondati, provocando estesi allagamenti.

Il forte maltempo ha investito l’area compresa tra Jedda, La Mecca e Medina nel pomeriggio di ieri, sabato 17 aprile. “Questa è grandine, non neve, e la temperatura era alta, intorno a +28°C, quando ha colpito la tempesta”, ha affermato Omar Dajani, meteorologo della rete ArabiaNetwork. La Mecca aveva raggiunto massime di +27°C ma all’arrivo dei temporali, la colonnina di mercurio è scesa di oltre 10°C in poco più di due ore.

من #تصويري للبردية الكثيفة على العثمور بحرة بني رشيد أقصى جنوب غرب منطقة #حائل عصر هذا اليوم السبت الموافق ١٤٤٢/٩/٥ pic.twitter.com/Dapf1ySNDT — عبدالله السليمي (@Abda16644) April 17, 2021