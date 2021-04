Maltempo: temporale con fitta grandinata oggi a Roma, Capitale imbiancata [FOTO e VIDEO]

Domenica poco primaverile oggi nella Capitale: un breve temporale con fitta grandine si è abbattuto poco fa a Roma, imbiancando tetti e strade.

Al momento a Roma si registrano +14°C.

Come da previsioni meteo, l’azione instabile nordeuropea isolatasi in quota sul Centro Sud Europa già da diversi giorni, si concentra sui settori centrali del nostro bacino e a ridosso dell’Italia, determinando, in particolare nella giornata di oggi, piogge e instabilità al Centro/Sud.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: