Maltempo, forte temporale a Milano: grandine in città, fulmini e tuoni “come un terremoto” [VIDEO LIVE]

Un forte temporale, con tuoni, fulmini e grandine, si sta abbattendo in questi minuti su Milano, come dimostrano le immagini del video in fondo all’articolo.

I boati dei tuoni sono talmente forti che la popolazione potrebbe averli scambiati per un terremoto, viste le segnalazioni giunte alla redazione di MeteoWeb. I sismografi dell’INGV, però, non hanno registrato alcuna scossa, quindi con ogni probabilità il responsabile è solo il forte maltempo in atto.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: